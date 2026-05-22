Investigan el robo en El Pinar: no hubo daños ni accesos forzados y el botín fue millonario

Por Santotomealdía



Con el avance de la investigación por el robo ocurrido en una vivienda del barrio cerrado El Pinar, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre el hecho que generó preocupación en la zona de countries de nuestra ciudad. Según trascendió, los delincuentes se llevaron joyas valuadas en unos 30 millones de pesos y 12 mil dólares en efectivo, lo que eleva el botín total a una cifra millonaria.

El episodio ocurrió durante la noche del miércoles, cuando los propietarios regresaron a su casa minutos después de las 22 y descubrieron que habían ingresado delincuentes mientras no había nadie en el domicilio.

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, al ingresar a la vivienda los damnificados encontraron abierta la puerta de un placard del dormitorio principal y constataron la faltante del dinero y las joyas. Inmediatamente dieron aviso a la Central de Emergencias 911.

Uno de los aspectos que ahora forma parte de la investigación es que no se registraron daños ni signos de violencia en puertas o ventanas, mientras que también habría desaparecido una llave correspondiente a una puerta interna que conecta con el patio de la propiedad.

Tras la denuncia, trabajaron en el lugar efectivos del Comando Radioeléctrico, de la Comisaría 15ª y agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron peritajes y secuestraron registros de cámaras de videovigilancia instaladas tanto dentro del barrio como en sectores cercanos.

Los investigadores intentan determinar cómo ingresaron los delincuentes y si contaban con algún tipo de información previa sobre los movimientos de la familia y el lugar donde se encontraban guardados los objetos robados. Por el momento, no trascendieron personas identificadas ni detenidas por el hecho.