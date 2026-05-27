El consumo masivo volvió a caer en abril y ya acumula más de un año en baja

El consumo masivo volvió a caer en abril y profundizó una tendencia negativa que ya lleva más de un año. Las ventas de alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza registraron una baja de 3,8% interanual y acumularon un retroceso de 3,3% durante el primer cuatrimestre de 2026.

Los datos corresponden a un informe de la consultora Scentia, que releva el comportamiento de supermercados, autoservicios, mayoristas, kioscos, e-commerce y farmacias. El estudio reflejó que, pese a la desaceleración de la inflación, el consumo todavía no logra mostrar señales claras de recuperación.

En abril, además, las ventas retrocedieron 4,7% respecto de marzo, lo que confirmó el debilitamiento del mercado interno incluso en un contexto de menor suba de precios. La inflación del mes pasado se ubicó en 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo, aunque esa mejora no alcanzó para revertir la caída del consumo.

Las grandes cadenas de supermercados fueron nuevamente uno de los sectores más golpeados, con una baja interanual de 4,5% y un retroceso acumulado de 5,2% en lo que va del año.

La situación también impactó en mayoristas, donde las ventas cayeron 4,5%, y en kioscos y comercios tradicionales, que registraron una retracción de 4,8%. En tanto, los autoservicios independientes mostraron una baja de 3% interanual y acumularon una caída de 4% entre enero y abril.

Dentro de los supermercados, el rubro más afectado volvió a ser el de productos impulsivos, como golosinas, que registró una caída de 14,1% frente al mismo mes del año pasado. También se observaron bajas importantes en alimentos perecederos (-10,5%) y bebidas sin alcohol (-6,4%).

El único canal que volvió a mostrar crecimiento sostenido fue el comercio electrónico. Según Scentia, el ecommerce creció 40,4% interanual en abril y se consolidó como el formato de mayor expansión dentro del consumo masivo. El rubro alimentos explicó más del 60% de las ventas online.

Sin embargo, desde el sector advierten que el crecimiento digital todavía no alcanza para compensar la caída de volumen en supermercados, mayoristas y comercios físicos tradicionales. Las farmacias, por su parte, apenas mostraron una mejora marginal de 0,1% interanual.

Detrás del deterioro del consumo aparece un problema que preocupa cada vez más a empresas y analistas: la pérdida de capacidad de compra de las familias. Aunque la inflación desaceleró, el fuerte aumento de tarifas, transporte y servicios continúa absorbiendo una mayor parte de los ingresos.

En esa línea, un informe de la consultora Equilibra señaló que el ingreso disponible luego de afrontar gastos básicos volvió a caer en marzo y quedó 12% por debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023.

Ese escenario mantiene una conducta de consumo más defensiva, con hogares que priorizan gastos esenciales y recortan compras consideradas prescindibles.