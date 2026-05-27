Bolivia habilitó la intervención militar en plena ola de protestas

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes una ley que elimina las restricciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de una creciente crisis social marcada por protestas y cortes de rutas en distintos puntos del país.

La iniciativa obtuvo más de dos tercios de los votos y ahora deberá ser promulgada por el presidente Rodrigo Paz. La norma deja sin efecto la Ley 1.341, conocida como Ley Copa, que estaba vigente desde octubre de 2020 y limitaba el accionar militar en situaciones de conflictividad interna.

Con este cambio, el Gobierno quedará habilitado para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en operativos destinados a garantizar el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos, especialmente en ciudades como La Paz, El Alto y Oruro, afectadas por los bloqueos.

Según argumentaron legisladores oficialistas, la medida busca recuperar el control en zonas donde las protestas comenzaron a generar complicaciones en la circulación y el suministro de productos esenciales.

Bolivia atraviesa actualmente su cuarta semana consecutiva de tensión social. Las movilizaciones son impulsadas por organizaciones vinculadas a la Central Obrera Boliviana (COB), además de sectores campesinos, indígenas, mineros, fabriles y juntas vecinales, que reclaman la renuncia del presidente Paz.

Durante la jornada del martes, los bloqueos alcanzaron cerca de 150 puntos en rutas y caminos de todo el país, profundizando el escenario de crisis política y social.