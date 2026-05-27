ASOEM Mutual incorporó un servicio de sepelio con planes desde $7.000 mensuales

La ASOEM Mutual anunció la incorporación de un nuevo servicio de sepelio destinado a sus asociados, con el objetivo de brindar cobertura al grupo familiar primario mediante planes con diferentes niveles de prestación y valores accesibles.

Según informó la entidad, en esta primera etapa se ofrecerán dos alternativas de cobertura para matrimonios o uniones convivenciales e hijos menores de 18 años, con la posibilidad de incorporar otras personas mediante valores diferenciales de acuerdo con la edad.

El plan estándar, con una cuota mensual de $10.000, incluye ataúd baulito, sala velatoria, traslado al cementerio, corona, aviso en diario, trámites de Registro Civil y nicho en el Cementerio Municipal de Santa Fe.

Por su parte, el plan económico, con un valor de $7.000 mensuales, contempla ataúd plano, sala velatoria, traslado al cementerio, trámites de Registro Civil y nicho en el Cementerio Municipal de Santa Fe.

Desde la mutual señalaron que ambos servicios cuentan con una carencia de seis meses y permiten ampliar la cobertura incorporando otros integrantes.

Salas velatorias propias

Uno de los aspectos destacados por la institución es que cuenta con salas velatorias propias en la ciudad de Santa Fe, ubicadas en Alfonso Durán esquina San José.

De acuerdo con lo informado, las instalaciones fueron recientemente renovadas y acondicionadas para brindar mayor comodidad y contención a las familias. Para otras localidades, la prestación se realiza mediante convenios con salas velatorias locales.

Desde ASOEM Mutual indicaron que la propuesta busca combinar accesibilidad económica, calidad de servicio y atención cercana para los asociados.

Al presentar la iniciativa, el presidente de la ASOEM Mutual, Juan R. Medina, destacó el rol de estas entidades en el actual contexto social. “Las mutuales son superlativamente relevantes para atenuar la desigualdad”, sostuvo.