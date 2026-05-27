River quiere cerrar el semestre con una alegría y avanzar en la Sudamericana

River afrontará este miércoles un partido clave para cerrar el semestre con una alegría y asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Eduardo Coudet recibirá desde las 21.30 a Blooming en el estadio Monumental, por la sexta y última fecha del Grupo H.

Después del golpe que significó la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura, el conjunto millonario buscará enfocarse en el plano internacional, donde depende de sí mismo para avanzar como líder de la zona.

River llega a la última jornada con 11 puntos y le alcanzará con un empate para quedarse con el primer puesto y acceder directamente a los octavos de final. Incluso una derrota podría clasificarlo, aunque en ese caso necesitaría que Carabobo no le gane a Red Bull Bragantino en Brasil.

El panorama aparece favorable para el equipo argentino, ya que Blooming quedó eliminado de la competencia y apenas sumó un punto en cinco presentaciones durante la fase de grupos.

Sin embargo, el principal dolor de cabeza para Coudet pasa por el estado físico del plantel. Sebastián Driussi quedó descartado por un esguince de grado II en la rodilla derecha, mientras que Matías Viña sufrió un desgarro en el aductor derecho y ya se incorporó a la selección de Uruguay de cara al Mundial 2026.

A esas bajas se suman las dudas por Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Juan Fernando Quintero. Montiel arrastra un desgarro en el cuádriceps izquierdo y sería preservado pensando en la Selección argentina, mientras que Acuña sufrió una contractura en el isquiotibial derecho durante la final ante Belgrano.

Por su parte, Moreno terminó con molestias luego de jugar infiltrado por un esguince en la rodilla derecha y Quintero continúa recuperándose de una sinovitis en la rodilla izquierda, en medio de versiones que lo vinculan con una posible salida a la MLS.

En cuanto al probable equipo, River formaría con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva y Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Del otro lado, Blooming buscará despedirse de la competencia con una buena imagen, aunque sin chances matemáticas de avanzar de ronda.