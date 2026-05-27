Con una exposición sobre planificación urbana, comenzó una nueva etapa del debate por el Plan Director

La Municipalidad llevó adelante este martes la primera jornada del Ciclo de Charlas Abiertas 2026 en el marco del proceso de reforma del Plan Director, una iniciativa que, según informó el Ejecutivo local, busca "promover la participación ciudadana y construir de manera colectiva una visión sobre el futuro urbano de la ciudad".

La actividad se desarrolló en la Vieja Usina y contó, de acuerdo con el Municipio, con la participación de profesionales, representantes de instituciones, actores locales y vecinos interesados en aportar propuestas y miradas vinculadas al desarrollo urbano.

Durante la apertura, desde la Municipalidad destacaron la importancia de generar espacios de intercambio y debate que permitan enriquecer el proceso de actualización del Plan Director, fortaleciendo una planificación urbana participativa y sostenible.

En ese marco, el arquitecto urbanista Álvaro García Resta, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos y ex secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, brindó la ponencia titulada “Generar condiciones para el equilibrio urbano”. Durante su exposición abordó distintos desafíos vinculados al crecimiento de las ciudades y la necesidad de avanzar hacia territorios más integrados y equilibrados.

Posteriormente, los arquitectos Jerónimo Poquet, Pamela Pallud y Germán Gorriti, integrantes de la Comisión de Reforma del Plan Director, presentaron la exposición “Mecanismos de recuperación urbana. El retorno social del suelo”, donde compartieron herramientas y conceptos relacionados con la planificación urbana y el aprovechamiento social del territorio.

La jornada también incluyó exposiciones públicas de actores locales previamente inscriptos, quienes presentaron aportes y reflexiones sobre distintas temáticas vinculadas a la reforma del Plan Director.

Por otra parte, desde el Municipio informaron que el próximo jueves 29 de mayo, a las 19 horas, se realizará la segunda jornada del ciclo en la Vieja Usina, ubicada en Rivadavia 1660, con participación abierta a toda la comunidad.

Quienes deseen exponer podrán inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected], indicando el tema de la ponencia. También continuará habilitada la inscripción presencial antes del inicio de las actividades, sujeta a cuestiones organizativas y a los cupos disponibles.

Según señalaron desde la Municipalidad, estos encuentros forman parte de un proceso abierto y participativo orientado a consolidar una mirada estratégica sobre el crecimiento y desarrollo de la ciudad, con proyección hacia las próximas décadas.