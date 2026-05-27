Detuvieron a un hombre por intentar robar una vivienda en Villa Adelina Este

Un hombre de 40 años fue aprehendido en Villa Adelina Este luego de intentar ingresar a robar una vivienda ubicada en la zona de Roverano al 800 y provocar daños en la propiedad.

El hecho motivó un llamado a la Central de Emergencias 911, donde se alertó sobre un individuo que estaba forzando el portón de ingreso de una casa.

A partir de la descripción aportada, personal del Comando Radioeléctrico desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones y logró interceptar al sospechoso en la zona de Chaperauge y Cervera, mientras circulaba con un carro.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial y posteriormente reconocido por el propietario de la vivienda afectada, un vecino de 36 años.

Según detallaron fuentes policiales, el detenido había logrado ingresar al domicilio tras violentar el portón principal y además dañó un ventiluz que comunica con el patio de la casa. No obstante, no alcanzó a robar elementos del interior.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una tenaza que quedó incorporada a la investigación. La causa quedó a cargo de la Subcomisaría 16, con intervención de la Justicia correspondiente.