Los viajes al exterior bajaron un 13% anual en abril, mientras la llegada de extranjeros creció 10%

La cantidad de argentinos que viajaron al exterior registró una caída interanual del 13,2% durante abril, mientras que la llegada de turistas extranjeros al país mostró un crecimiento del 10,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. Así surge de la última Encuesta de Turismo Internacional (ETI) difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo con el organismo, 764,8 mil turistas residentes salieron del país, frente a los 463,1 mil turistas no residentes que ingresaron a Argentina. Aunque el turismo receptivo mostró una mejora respecto de un año atrás, el balance general continuó siendo negativo debido al mayor volumen de viajes al exterior.

En total, durante abril ingresaron al país 755 mil visitantes internacionales, entre turistas y excursionistas. Del total de turistas extranjeros, el 20,5% provino de Brasil, el 16,4% de Uruguay y el 15,3% de Europa.

Por otra parte, las salidas al exterior alcanzaron a 1,2 millones de visitantes residentes, de los cuales 764,8 mil fueron turistas y 437,5 mil excursionistas. Entre quienes viajaron fuera del país, el 71,7% eligió destinos limítrofes, siendo Brasil (28,3%), Chile (16,1%) y Paraguay (12,3%) los principales destinos.

El informe también señala que más de la mitad de los turistas ingresó y salió por vía aérea. Entre los visitantes extranjeros, el 51,8% llegó en avión, mientras que entre los residentes que viajaron al exterior esa proporción fue del 51,6%.

Vacaciones y ocio, el principal motivo

Según el relevamiento, las vacaciones y el ocio continuaron siendo el principal motivo de viaje tanto para argentinos como para extranjeros.

Durante abril, 232.600 residentes viajaron al exterior por vacaciones, con una estadía promedio de 11,7 noches, mientras que 109.000 turistas extranjeros llegaron al país por la misma razón, permaneciendo en promedio 8,9 noches.

La visita a familiares o amigos ocupó el segundo lugar entre los motivos de viaje. En este segmento, los extranjeros permanecieron en Argentina un promedio de 20,6 noches, mientras que los argentinos que viajaron al exterior registraron una estadía media de 20,3 noches.

Hoteles y alquileres, entre las opciones más elegidas

En cuanto al alojamiento, los hoteles fueron la alternativa más utilizada tanto por los turistas que llegaron al país como por los residentes que viajaron al exterior.

El informe del INDEC señala que 159.100 argentinos se hospedaron en hoteles durante sus viajes internacionales, mientras que 87.600 turistas extranjeros eligieron esa modalidad durante su estadía en Argentina.

Las permanencias más extensas se registraron entre quienes se alojaron en casas de familiares o amigos, mientras que los alquileres temporarios de casas y departamentos también mantuvieron una participación destacada entre las opciones elegidas por los viajeros.