La provincia confirmó una muerte por gripe A y advirtió por un fuerte aumento de enfermedades respiratorias

El Ministerio de Salud de Santa Fe difundió el nuevo boletín epidemiológico provincial correspondiente a la semana 19 de 2026, en el que advirtió un fuerte aumento de las enfermedades respiratorias y confirmó una muerte por gripe A en Rosario.

El fallecimiento corresponde a un hombre de 64 años que presentaba comorbilidades y no tenía aplicada la vacuna antigripal actualizada, según precisó el informe oficial. No obstante, la situación genera cierta preocupación en medio del descenso de temperaturas y el incremento habitual de cuadros respiratorios durante esta época del año.

De acuerdo con los datos provinciales, la Influenza A se convirtió en el virus respiratorio predominante entre los pacientes internados. En lo que va de 2026 se notificaron 12.180 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en personas hospitalizadas y se confirmaron 269 casos positivos para distintos virus respiratorios.

De ese total, 94 correspondieron a Influenza A, seguida por adenovirus y Covid-19. Además, el reporte sanitario indicó que durante las últimas semanas epidemiológicas el crecimiento de casos de gripe fue acelerado: el 76% de las muestras positivas recientes pertenecieron a Influenza A, una circulación que incluso se adelantó respecto del comportamiento registrado en 2025.

En paralelo, Salud informó la detección de seis casos de Influenza A(H3N2) subclado J.2.4.1 (K) en la provincia desde diciembre de 2025, aunque todos evolucionaron favorablemente.

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de completar la vacunación antigripal, especialmente en grupos de riesgo, además de reforzar las medidas de prevención para evitar contagios.

El boletín epidemiológico también reflejó preocupación por el aumento de casos de psitacosis, enfermedad transmitida principalmente por aves. Durante 2026 se notificaron 98 casos sospechosos, de los cuales 50 fueron confirmados o considerados probables.

El informe señala además que el 84% de los pacientes requirió internación y se registraron dos fallecimientos: hombres de 37 y 56 años de los departamentos Rosario y La Capital.

En cuanto a la leptospirosis, el Ministerio de Salud indicó que hasta la semana epidemiológica 19 se reportaron 426 casos sospechosos y 42 confirmados o probables. Más de la mitad de los pacientes necesitó internación y también se confirmaron dos muertes, correspondientes a hombres de 29 y 41 años de los departamentos General Obligado y La Capital.

Las autoridades recordaron que la leptospirosis se transmite por contacto con agua o superficies contaminadas con orina de roedores, por lo que recomendaron extremar precauciones en zonas inundadas o con acumulación de agua.

Respecto del dengue, el reporte provincial informó que durante la temporada actual se notificaron 1.357 casos sospechosos, aunque únicamente se confirmaron dos casos importados: uno proveniente de Maldivas y otro de Brasil.

Pese a la baja circulación provincial de dengue, Salud pidió sostener las medidas preventivas y el control del mosquito Aedes aegypti ante el contexto regional de circulación viral.