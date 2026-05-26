Detuvieron a un hombre que era buscado en una causa por violencia de género

Un hombre con pedido de captura vigente fue detenido este lunes por la tarde en nuestra ciudad, durante un procedimiento realizado por personal de la Comisaría 12da.

Según informaron fuentes policiales, el operativo tuvo lugar alrededor de las 15 en la zona de Ejército Argentino al 3100, donde efectivos que realizaban tareas de patrullaje identificaron a un hombre en la vía pública.

Al verificar sus datos en los sistemas informáticos, los agentes constataron que sobre el individuo pesaba un pedido de captura requerido por la Justicia en el marco de una causa por violencia contra la mujer.

Ante esta situación, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia. Además, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que tomó conocimiento de las actuaciones realizadas por el personal policial.