Irán advirtió a Estados Unidos con una respuesta “devastadora” si retoma la guerra

El jefe negociador del régimen iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió este sábado que Irán responderá de manera “devastadora” si Estados Unidos decide retomar las hostilidades, y aseguró que el país fortaleció nuevamente sus capacidades militares durante el actual alto el fuego.

“Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante el período de alto el fuego de tal manera que si Trump comete otra insensatez y reinicia la guerra, sin duda será más devastador y amargo para Estados Unidos que el primer día del conflicto”, afirmó Ghalibaf a través de sus redes sociales.

Las declaraciones se conocieron luego de una reunión mantenida en Teherán con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, quien participa de distintas gestiones diplomáticas orientadas a evitar una nueva escalada en Medio Oriente.

La advertencia del funcionario iraní llega en medio de informes de inteligencia que indican que Teherán avanzó rápidamente en la reconstrucción de parte de su estructura militar durante las seis semanas de tregua iniciadas a comienzos de abril.

Según fuentes citadas por la cadena estadounidense CNN, Irán ya reactivó parte de su producción de drones y logró recomponer algunas capacidades que habían sido afectadas por ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con esas evaluaciones, los servicios de inteligencia estadounidenses consideran que el proceso de recuperación militar iraní avanza a un ritmo mayor al previsto inicialmente, en un contexto de creciente tensión regional y de persistente incertidumbre sobre la continuidad del alto el fuego.