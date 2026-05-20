Nuevo puente: qué pasó con la columna que deberá ser reparada

Por Santotomealdía



Luego de que se conociera la existencia de una falla en una de las columnas del nuevo puente que unirá nuestra ciudad con la capital provincial, desde Vialidad Provincial brindaron más precisiones sobre cómo se habría producido el inconveniente detectado en la estructura.

El problema afecta a una de las columnas construidas en la denominada “pila 4”, del lado de nuestra ciudad, y según explicó el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, la anomalía estaría vinculada a una deficiente compactación del hormigón en la zona de unión entre el pilote y la columna.

“El proceso constructivo fue el siguiente: primero se ejecutó el pilote; luego se realizó el desmoche, es decir, se retiró el hormigón sobrante, igual que en otras pilas. Después se colocó el molde y se hormigonó la columna completa. Una vez terminado ese proceso, se retiró el encofrado y se cubrió con suelo la zona de transición entre pilote y columna, porque era necesario continuar con el terraplén para avanzar con nuevas estructuras”, detalló Seghezzo.

De acuerdo a lo explicado por el funcionario, el problema principal se habría producido justamente en la zona de empalme entre el pilote desmochado y el nuevo hormigón de la columna.

El sector afectado presenta desprendimientos en la unión entre la columna y el pilote.(Crédito: STD)

“Al momento de ejecutar ese hormigonado, esa zona no habría recibido una vibración suficiente o adecuada. Como consecuencia, el hormigón no logró compactarse correctamente en todo el perímetro, generando sectores con cavidades o ‘nidos de abeja’. Durante el desencofrado no se detectó la anomalía y posteriormente la zona quedó cubierta por el terraplén. Eso explica que la lesión aparezca de forma circunferencial alrededor de la columna, en el área de empalme”, indicó el titular de Vialidad Provincial.

Además, Seghezzo señaló que la exposición al agua y a las condiciones ambientales agravó visualmente la situación, provocando desprendimientos y pérdida de material superficial en el sector afectado.

“La exposición al agua y a las condiciones ambientales agravó visualmente la situación. Por lo tanto, la primera interpretación es que la falla se produjo por una compactación deficiente del hormigón en la zona de contacto entre el pilote y la columna. Esa falta de vibrado generó huecos, pérdida de material superficial y desprendimiento del hormigón débil”, añadió.

Mientras tanto, Vialidad Provincial confirmó que ya comenzaron las tareas de evaluación y reparación sobre la estructura afectada.

“Estamos realizando una inspección más detallada. Comenzaremos a retirar el hormigón suelto o mal adherido, verificar el estado de las armaduras y, a partir de eso, definir el procedimiento de reparación”, concluyó Seghezzo.