El joven baleado en Corrientes al 1800 sigue internado con pronóstico reservado

Por Santotomealdía

El joven de 21 años que fue baleado durante la madrugada del domingo en la zona de Corrientes al 1800 continúa internado en estado delicado en el hospital José María Cullen, donde permanece alojado en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado.

Así surge del último parte médico difundido por el centro de salud, en el que además se detalla que el paciente ingresó con una herida de arma de fuego en el cráneo y otra lesión en uno de sus antebrazos.

La víctima fue identificada como Norberto Benítez y había sido trasladada de urgencia al Cullen luego del ataque ocurrido alrededor de las 4.30 de la madrugada. Según relataron familiares a la Policía, escucharon varias detonaciones y al salir encontraron al joven tendido en el suelo con graves heridas.

En las primeras actuaciones de la investigación surgió la identidad de un presunto sospechoso, quien habría pasado por el lugar en motocicleta y sería señalado como el autor de los disparos.

Por disposición del fiscal Andrés Marchi, la Policía de Investigaciones continúa trabajando en la recolección de testimonios y en el análisis de posibles cámaras de seguridad de la zona para intentar esclarecer el hecho.

Hasta el momento no se informaron personas detenidas y la causa sigue bajo investigación.

