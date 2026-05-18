Qué se sabe del ataque en Corrientes al 1800: testimonios, cámaras y un sospechoso señalado

Por Santotomealdía



La investigación por el ataque armado ocurrido durante la madrugada del domingo en la zona de Corrientes al 1800, donde resultó gravemente herido Norberto Benítez, permite conocer nuevos detalles sobre las primeras actuaciones policiales y las medidas ordenadas por el Ministerio Público de la Acusación.

La pareja de Benítez relató a efectivos policiales que el joven fue baleado cuando estaba por ingresar a la vivienda que ambos habitan. Además, vecinos aportaron a los investigadores la presunta identidad del atacante, un hombre cuyas iniciales serían U. S., dato que ahora forma parte de la causa judicial que encabeza el fiscal de Homicidios Andrés Marchi.

Por otra parte, personal policial constató la existencia de cámaras de videovigilancia en inmediaciones del lugar del ataque. Las imágenes serán analizadas para intentar reconstruir la secuencia del hecho y confirmar la identidad del autor de los disparos.

El joven de 21 años permanece internado en el hospital José María Cullen, alojado en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado. Según el último parte médico, ingresó con una herida de arma de fuego en el cráneo y otra lesión en uno de sus antebrazos.

Hasta el momento no se informaron personas detenidas y la investigación continúa en curso.