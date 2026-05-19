Nuevo puente: detectaron una falla en una de las columnas

Por Santotomealdía

El Gobierno provincial informó que fue detectada una falla en una de las columnas del nuevo puente Carretero, que unirá nuestra ciudad con la capital provincial, y que ya comenzaron las tareas de inspección y reparación sobre la estructura afectada.

Según detalló Vialidad Provincial, la anomalía fue localizada en la denominada “pila 4”, del lado de Santo Tomé, y afecta a una de las 130 columnas construidas hasta el momento sobre un total previsto de 136.

“En las últimas horas detectamos una falla en una de las 130 columnas construidas, en la pila 4, cerca de Santo Tomé. Estamos realizando una inspección detallada y comenzamos con la reparación. Es importante intervenir a tiempo, y eso es lo que estamos haciendo”, explicó el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo.

De acuerdo a lo informado oficialmente, el problema se habría originado en la unión entre el pilote y la columna durante la etapa de hormigonado.

“El proceso constructivo fue el siguiente: primero se ejecutó el pilote; luego se realizó el desmoche, es decir, se retiró el hormigón sobrante. Después se colocó el molde y se hormigonó la columna completa”, detalló Seghezzo.

Según explicó el funcionario, durante ese procedimiento “esa zona no habría recibido una vibración suficiente o adecuada”, lo que provocó una compactación deficiente del hormigón y la aparición de cavidades conocidas técnicamente como “nidos de abeja”.

“La exposición al agua y a las condiciones ambientales agravó visualmente la situación. Por lo tanto, la primera interpretación es que la falla se produjo por una compactación deficiente del hormigón en la zona de contacto entre el pilote y la columna”, indicó.

A raíz de la detección de la falla, Vialidad ya inició estudios técnicos para evaluar el estado de la estructura y avanzar con la reparación. “Estamos realizando una inspección más detallada. Comenzaremos a retirar el hormigón suelto o mal adherido, verificar el estado de las armaduras y, a partir de eso, definir el procedimiento de reparación”, concluyó Seghezzo.

Avance general

Más allá de este inconveniente puntual, desde el Gobierno provincial señalaron que la obra mantiene un avance general del 42 %. Asimismo, detallaron que en materia de infraestructura ya se ejecutó el 95 % de los trabajos previstos, con 131 pilotes terminados, 130 columnas construidas y 40 cabezales y pilas finalizados.

“El estribo del lado Santa Fe está finalizado, mientras que el estribo Santo Tomé comenzará en las próximas semanas. En la superestructura se fabricaron 95 de las 215 vigas previstas y ya se montaron 84 -equivalentes a 16 vanos completos-. Además, 14 vanos cuentan con prelosas colocadas”, sostiene el reporte difundido por el gobierno provincial.

“También se hormigonaron 12 de los 43 tableros previstos, mientras que los vanos 34 y 35 están programados para los próximos días. En paralelo, comenzó el traslado y armado de la viga lanzadora”, agrega el detalle.

“En el acceso Santa Fe, unos 700 metros de calzada norte avanzan en distintas etapas de terraplén, estabilización con cal y hormigonado de base. En la calzada sur finalizó el tramo de terraplén correspondiente al acceso a obra”, añade.

“En Santo Tomé continúan los trabajos vinculados al sistema de desagües pluviales, con construcción de cámaras en proceso de hormigonado. Sobre calle Mitre se ejecutan tareas de nivelación de subrasante, mejoramiento con cal, demolición de calzada existente y adecuación para entubado pluvial y reorganización del cantero central”, concluye.

