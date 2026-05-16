Colón no pudo sostener la ventaja y empató con Estudiantes en un partido parejo

Colón igualó 1 a 1 este sábado frente a Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Ciudad de Caseros, por la fecha 14 de la Primera Nacional. El equipo de Ezequiel Medrán se había puesto en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo con un gol de Ignacio Lago, pero el local alcanzó la igualdad sobre el cierre de la etapa inicial a través de Facundo Ardiles, a los 44'.

Con este resultado, el Sabalero suma un punto fuera de casa y se mantiene en los puestos de arriba de la Zona B, aunque volvió a evidenciar dificultades defensivas cada vez que le atacaron por los costados y dejó pasar otra chance de ganar para consolidarse en condición de visitante.

En el arranque, el conjunto santafesino intentó asumir protagonismo y generó una situación clara con una llegada de Ignacio Lago que Alan Bonansea no logró conectar. Sin embargo, después de esos primeros minutos, Estudiantes tomó el control de la pelota y empezó a complicar a la defensa rojinegra. Facundo Ardiles tuvo una de las primeras aproximaciones peligrosas del local tras una desatención defensiva de Leandro Allende.

Con el correr del primer tiempo, Colón logró acomodarse en el partido y encontró espacios para lastimar. A los 15 minutos, Ignacio Lago apareció por sorpresa y definió para marcar el 1 a 0. El gol golpeó al conjunto de Caseros y le permitió al Sabalero manejar mejor el trámite durante varios pasajes de la etapa inicial.

Incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate de Bonansea que pegó en el palo. Más tarde, Lago volvió a tener una chance clara luego de una buena jugada de Julián Marcioni, aunque su volea salió apenas desviada.

A los 30 minutos llegó otra preocupación para Medrán: Federico Lértora pidió el cambio por una molestia física y fue reemplazado por Agustín Toledo, lo que obligó a reorganizar el mediocampo.

Cuando parecía que Colón se iba al descanso en ventaja, Estudiantes encontró el empate a los 44 minutos. Otra desatención defensiva le permitió a Facundo Ardiles definir y establecer el 1 a 1 antes del cierre del primer tiempo.

En el complemento, el partido se hizo de ida y vuelta. Colón intentó corregir sus problemas defensivos y generó situaciones claras para volver a ponerse arriba en el marcador. Bonansea volvió a encontrarse con el palo y Leandro Allende tuvo una chance de cabeza dentro del área.

Del otro lado, Estudiantes también inquietó y aprovechó los espacios que dejaba el Sabalero en defensa. El delantero Rostagno fue uno de los que más complicó a la última línea rojinegra durante toda la segunda mitad.

Con el correr de los minutos, el encuentro se volvió cada vez más abierto y cualquiera de los dos pudo quedarse con la victoria, aunque finalmente el empate terminó sellando el resultado en Caseros.