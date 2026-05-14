Le robaron el celular a mano armada, lo rastreó con el GPS y detuvieron a los delincuentes

Tres hombres fueron aprehendidos en nuestra ciudad tras un hecho de robo a mano armada, en el que la víctima denunció que le habían sustraído un teléfono celular bajo amenazas.

El episodio ocurrió en la zona de Artigas y Tomás Lubary. Según informaron fuentes policiales, el personal del Comando Radioeléctrico fue alertado por el 911 luego de que un hombre denunciara que dos sujetos lo habían intimidado con un arma para robarle el celular.

De acuerdo con la información oficial, la víctima logró rastrear el teléfono mediante el sistema de GPS, lo que permitió a los efectivos seguir la ubicación del dispositivo hasta un domicilio. Con esos datos, los policías se presentaron en el lugar y concretaron la aprehensión de tres hombres, de 26, 28 y 19 años.

Durante el procedimiento, se secuestraron dos armas de fuego, varios cartuchos, tres teléfonos celulares y una motocicleta.

Entre lo incautado figura una escopeta calibre 16 con un cartucho en su interior y un revólver calibre 32 que tenía proyectiles en el tambor. También se hallaron municiones de distintos calibres, un documento de identidad y un motovehículo Corven 110 cc.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar su situación procesal en el marco de la investigación.

