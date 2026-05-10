Otro ataque con piedras en la autopista, frente al predio de Colón

Por Santotomealdía



Un nuevo episodio de extrema violencia e inseguridad volvió a encender la preocupación en la autopista Rosario-Santa Fe. Durante la madrugada de este domingo, un vehículo que circulaba frente al predio del Club Atlético Colón fue atacado a piedrazos en lo que las víctimas describieron como un intento de robo planificado.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:45 de la madrugada. Entre las personas que viajaban en el vehículo se encontraba el diputado provincial y referente de la música tropical, Juanjo Piedrabuena, quien se dirigía junto a integrantes de su equipo a cumplir con un compromiso laboral en San Lorenzo.

Según relató el cantante en declaraciones radiales, sobre la calzada había al menos dos personas arrojando piedras contra los vehículos que pasaban por la zona. Además, aseguró que divisaron a otro grupo aguardando a un costado de la ruta.

“Antes que a nosotros ya le habían pegado a un minibús”, sostuvo Piedrabuena, quien describió la situación como un ataque organizado para obligar a los conductores a detenerse y concretar robos.

Pese a intentar esquivar la agresión, uno de los proyectiles impactó de lleno contra el parabrisas del vehículo. “Nos alcanzó una piedra de frente. Afortunadamente no se reventó el parabrisas por completo, pero quedó todo rajado. Si eso entraba, mi productor perdía el control y hubiese sido un desastre”, expresó.

El conductor decidió no detener la marcha y continuó circulando para salir de la zona.

El episodio vuelve a poner en foco los reiterados hechos de inseguridad registrados sobre distintos tramos de la autopista, especialmente durante la madrugada y en sectores puntuales del corredor vial. .

Días atrás, Santotomealdía informó sobre la condena a dos hermanos por el violento asalto a una mujer policía ocurrido en febrero pasado en la autopista, a la altura de la bajada del country La Tatenguita. En aquel caso, la víctima fue atacada con palos y patadas para robarle la moto, el arma reglamentaria y otras pertenencias.

Los ataques con piedras y los intentos de robo a vehículos en circulación vienen siendo denunciados desde hace tiempo por automovilistas y transportistas que transitan habitualmente por la zona, una problemática que continúa generando preocupación por el riesgo que representa para quienes circulan por el corredor vial.