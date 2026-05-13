Finalizó la construcción del nuevo Centro de Salud de barrio Las Vegas

El Gobierno provincial informó la finalización de los trabajos para la rehabilitación integral del Centro de Salud “Lisandro de la Torre”, en barrio Las Vegas. Se trata de una obra de reconstrucción que se encontraba paralizada desde 2017 y fue reiniciada el año pasado, tras un nuevo proceso licitatorio.

Según se detalló de manera oficial, la renovación integral del efector demandó una inversión superior a los 632 millones de pesos. Con esto, ahora cuenta con sala de espera, admisión, consultorios clínicos, odontológico y ginecológico con sanitario, enfermería, farmacia, office, sanitarios públicos, depósito de residuos patológicos y sala de máquinas.

Asimismo, se incorporaron espacios exteriores con juegos infantiles y bicicleteros, ampliando el servicio a la comunidad y mejorando la accesibilidad. Además, la intervención también incluyó la construcción de un cerco perimetral y áreas de acceso, consolidando un entorno más seguro y ordenado.

En ese sentido el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, recordó que “este edificio para el centro de atención primaria se encontraba en estado crítico, presentaba un alto grado de deterioro, había sido vandalizado y abandonado completamente, con instalaciones inutilizables y sectores estructurales comprometidos”

“A partir del compromiso del gobernador Pullaro y el trabajo del senador Paco Garibaldi, pudimos reconstruirlo completamente para ponerlo a disposición nuevamente del Ministerio de Salud y de los santotomesinos”, destacó el funcionario.

A su turno, el aludido legislador remarcó que “estamos muy contentos de ver avanzadas las tareas finales de esta obra tan importante para Las Vegas. Es un edificio muy necesario y clave, que permitirá brindar atención en salud de calidad y garantizar en toda la zona un derecho básico como es la salud pública. Sabemos que todavía faltan muchas cosas y que quedan desafíos por delante, pero este centro va a dar una respuesta concreta a muchos vecinos del barrio”.

El Centro de Salud fue renovado por completo.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, contó que “los trabajos consistieron, prácticamente, en una reconstrucción del centro de salud, conservando únicamente la estructura básica existente. Se demolieron cubiertas, cielorrasos, pisos, revoques e instalaciones en mal estado, para luego ejecutar nuevos sistemas constructivos que garantizan mejores condiciones de funcionamiento y durabilidad”.

“Se realizaron nuevas cubiertas, impermeabilización de losas, renovación completa de instalaciones eléctricas, sanitarias y de servicios, colocación de aberturas de aluminio con rejas de seguridad, y ejecución de nuevos pisos y terminaciones interiores y exteriores. Además, se incorporaron mejoras en la envolvente del edificio, con soluciones que optimizan el comportamiento térmico”, precisó Pascualón.

