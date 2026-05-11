“Es la peor crisis de todas”: fuerte advertencia de un histórico comercio de nuestra ciudad

Por Santotomealdía



La crisis del consumo continúa impactando de lleno en el comercio y negocios históricos de nuestra ciudad comienzan a reflejar con mayor crudeza las dificultades que atraviesa el sector. Desde Calzados Karla, un comercio con 56 años de trayectoria, aseguraron que la situación actual “es la peor” que les tocó vivir.

La definición fue realizada por Mario Bulletich, propietario del negocio, durante una entrevista en Nova al Día, por Radio Nova 97.5, donde describió un escenario de caída sostenida en las ventas, dificultades para afrontar costos y ausencia de señales de recuperación del consumo.

“La crisis de los años 90, la del 2001 y la misma pandemia… pero esta, a nivel venta de unidades, ha sido la peor”, afirmó Bulletich. Incluso, comparó el presente con los meses posteriores a las restricciones sanitarias: “En pandemia misma, cuando se empezó a abrir de a poquito, se vendió un poco más que lo que se vende ahora”.

Según explicó, la retracción del consumo no es reciente. “Yo te diría que 18 o 20 meses, por lo menos”, sostuvo al referirse al tiempo que llevan registrando caídas en las ventas.

El comerciante señaló que el deterioro afecta especialmente a rubros no esenciales como el calzado y la indumentaria. “La gente no tiene las tarjetas habilitadas para consumir otra cosa que no sea alimentos o servicios”, indicó.

Karla Calzados, un comercio con 56 años de trayectoria en Santo Tomé. (Crédito: STD)

En ese contexto, explicó que las compras financiadas ganaron protagonismo y que los clientes buscan extender cada vez más los plazos de pago. “Las ventas que se hacen con tarjeta, la mayoría se hacen en seis cuotas y no en tres”, comentó.

Bulletich también aseguró que no hubo meses de alivio durante el último tiempo. “No hay un mes que vos digas: estuvimos tranquilos”, expresó al describir las dificultades para afrontar pagos de proveedores, impuestos y servicios.

A eso se suma —según explicó— un endurecimiento de las condiciones comerciales. “Antes tenías 90, 120 o 180 días; ahora, máximo, son 30 días”, afirmó sobre los plazos de pago que manejan actualmente los proveedores.

Otro de los factores mencionados fue el impacto de las importaciones y de las ventas online sobre el comercio tradicional. “Todo te va sacando un poquito”, sostuvo, al señalar que la competencia externa también repercute en el movimiento del sector.

Finalmente, el propietario de Calzados Karla planteó que actualmente no aparecen medidas orientadas a estimular el consumo. “No ves una luz”, resumió al analizar las perspectivas económicas para los próximos meses.