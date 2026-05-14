El chico que se golpeó tras caer de un camión sigue internado en estado crítico

Por Santotomealdía

El niño de 9 años que sufrió el accidente ocurrido el martes pasado al caer de un camión volcador de la Municiapalidad continúa internado en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” y su estado es "crítico", con "pronóstico reservado", según el último parte médico difundido por la institución.

De acuerdo con el informe oficial, el paciente “continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, en asistencia mecánica respiratoria, donde cumple las 48 horas de internación”. El documento agrega que, tras una nueva tomografía, “se constata hemorragia intracerebral en el área frontal y hematoma subdural occipital”.

El parte también indica que el menor permanece bajo seguimiento del servicio de Neurocirugía, en el marco de un cuadro que los profesionales describen como de extrema gravedad.

El niño había ingresado al hospital el martes por la tarde, trasladado por un móvil del SIES 107 luego de haber sufrido una caída desde un camión volcador en la zona de Sarmiento y Mosconi. En primera instancia fue estabilizado en la guardia y luego derivado a terapia intensiva, donde permanece internado desde entonces.

Con la actualización médica de este jueves, el estado de salud del menor es considerado crítico, mientras el equipo médico mantiene el monitoreo permanente de su evolución.

