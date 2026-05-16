María Migliore en Santa Fe: "Las buenas intenciones solas no transforman, hay que hacer cosas concretas”

En el sur de la ciudad de Santa Fe, Paco Garibaldi encabezó una jornada de relevamiento y análisis urbano en diversos barrios de la ciudad. La actividad, que reunió a referentes de la gestión pública y especialistas en urbanismo, buscó poner en relieve el futuro de la infraestructura y la integración social en zonas marcadas por la vulnerabilidad hídrica y la desigualdad histórica y fue realizada en conjunto con María Migliore, ex ministra de Desarrollo Urbano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires.

Durante la recorrida, Garibaldi enfatizó la importancia de un modelo de gestión basado en la cercanía y la participación ciudadana. “Para planificar la obra pública que Santa Fe necesita, debemos sentar en la misma mesa el conocimiento técnico de ingenieros y profesionales con el saber de los vecinos, que son quienes habitan el lugar”, afirmó el santafesino, y advirtió que el éxito de estas transformaciones depende de la escucha activa: “Son los dos conocimientos que tienen que estar de la mano. Si no, le erramos y desaprovechamos oportunidades de transformar la región”.

La jornada contó con la participación de destacadas figuras que aportaron una mirada técnica y humana sobre el desarrollo urbano, como el caso de María Migliore, actualmente directora en Fundar.org, quién sostuvo que para transformar desde el Estado se requiere sensibilidad y eficacia. "Hay dos condiciones fundamentales: la empatía para conmoverse con los problemas del vecino y resultados concretos, porque las buenas intenciones solas no transforman vidas. Las buenas intenciones solas no transforman. Hay que saber hacer cosas concretas que mejoren la vida de todos los vecinos”. ", señaló.

También participaron Eugenio Serafino, director del Centro de Estudios DEMOS, quién remarcó que las desigualdades actuales interpelan a la dirigencia. "Necesitamos planificar qué ciudad imaginamos a futuro para lograr el desarrollo urbano que aún nos falta", y Laura Ziliani, especialista en transporte y autora de “Urbanofilia”, libro de reciente presentación en la ciudad, quién destacó que "El desafío es unificar todo para que la ciudad sea coherente, agradable y eficiente para todos".

Un aspecto central de la recorrida fue la observación de la denominada "infraestructura emocional" de los barrios. Juan Manuel Garrido, fundador de la editorial El Gato y la Caja, puso en relieve la resiliencia de la comunidad ante los desafíos geográficos. "No es solo la infraestructura hídrica lo que sostiene a los vecinos, sino también el trabajo cultural y los vínculos que ayudan a sanar heridas históricas de la zona", concluyó.

La jornada finalizó con el compromiso de transformar estos diagnósticos en proyectos legislativos, reafirmando que el diseño de una Santa Fe integrada solo es posible uniendo la precisión técnica con la voz de sus protagonistas.

Urbanofilia

Con el objetivo de intercambiar ideas sobre el diseño urbano, la planificación y la participación ciudadana, el Centro de Estudios DEMOS y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe Distrito 1 presentaron en Santa Fe el libro “Urbanofilia”, de la editorial El Gato y la Caja. La misma se realizó a sala llena en la sede del Colegio de Arquitectura, con el fin de debatir cómo rediseñar las ciudades donde vive el 90% de la población argentina.