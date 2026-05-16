Robaron en la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

El extenista argentino Juan Martín del Potro sufrió un robo en su vivienda de la ciudad de Tandil, donde delincuentes ingresaron durante la ausencia de los moradores y se llevaron dinero, objetos de valor y algunos trofeos vinculados a su carrera deportiva.

El hecho ocurrió este viernes en una propiedad ubicada en el barrio Don Bosco. Según trascendió, los ladrones aprovecharon que no había nadie en la casa, forzaron un ventanal y lograron entrar para concretar el robo.

Fue Patricia Lucas, madre del exdeportista, quien descubrió la situación al regresar al domicilio y dio aviso a la Policía. A partir de la denuncia, efectivos de seguridad montaron un operativo en la zona mientras personal especializado realizaba peritajes dentro de la vivienda para intentar identificar a los responsables.

De acuerdo con las primeras informaciones, entre los elementos robados había dinero en efectivo, joyas y distintos objetos de valor personal, además de trofeos obtenidos por Del Potro a lo largo de su trayectoria profesional.

Del Potro, retirado oficialmente del tenis desde 2022, es considerado uno de los máximos referentes del deporte argentino. Entre sus logros más destacados aparecen la conquista del US Open en 2009 y la histórica obtención de la Copa Davis con la selección argentina en 2016.