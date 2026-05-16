Cayó en Sauce Viejo un prófugo internacional acusado de matar a su expareja en Perú

Un ciudadano peruano con pedido de captura internacional fue detenido este viernes en Sauce Viejo, acusado de haber asesinado a su expareja en Perú y escapar posteriormente hacia la Argentina. El operativo fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico sobre la Ruta Nacional 11, luego de tareas de identificación coordinadas con Interpol.

El hombre fue identificado como Luis André Flores Julca, sobre quien pesaba una alerta roja internacional por el crimen de Yanet Urbano, una cosmiatra de 32 años que murió días atrás en Lima tras haber sido atacada brutalmente. Según la investigación judicial peruana, la mujer fue apuñalada y posteriormente prendida fuego en un hecho ocurrido en el distrito de Cercado de Lima.

Tras el ataque, el sospechoso huyó de Perú y logró ingresar a la Argentina. En las últimas semanas, la difusión de una fotografía tomada en una cervecería de Buenos Aires había reforzado la hipótesis de que permanecía oculto en el país mientras avanzaba la búsqueda internacional.

Finalmente, este viernes fue localizado en territorio santafesino y detenido por personal policial en Sauce Viejo. De acuerdo con las primeras informaciones, el análisis de huellas dactilares permitió confirmar oficialmente su identidad y establecer que se trataba efectivamente del hombre requerido por Interpol.

El caso había generado una fuerte repercusión en Perú, donde incluso las autoridades ofrecían una recompensa de 50 mil soles para quienes aportaran datos sobre su paradero.

Ahora, el acusado quedó a disposición de la Justicia argentina mientras avanzan las actuaciones vinculadas a un eventual proceso de extradición para que responda ante los tribunales peruanos.