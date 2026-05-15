Copa Argentina: Unión enfrentará a Independiente el próximo viernes a las 20

La organización de la Copa Argentina confirmó este viernes la programación del cruce entre Unión e Independiente de Avellaneda por los 16avos de final del certamen, un encuentro que finalmente se disputará el viernes 22 de mayo a las 20 en el estadio “Marcelo Bielsa” de Rosario.

El partido sufrió una modificación respecto al cronograma original, ya que inicialmente estaba pautado para el jueves 21. Por el momento, todavía resta definirse el árbitro que impartirá justicia en el duelo.

Además, el encuentro contará con la presencia de ambas parcialidades. Cada club dispondrá de 12 mil entradas generales para sus hinchas, aunque aún no trascendieron detalles oficiales sobre precios y modalidad de expendio.

El ganador del cruce avanzará a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará al vencedor de la llave entre Talleres y Atlético Tucumán.