Se viralizó un video de Cristina Kirchner en la calle y causó revuelo en redes

La difusión de un video en el que se ve a Cristina Kirchner caminando por la vía pública sin presencia visible de efectivos policiales generó revuelo en redes sociales y abrió un nuevo debate sobre las condiciones de su prisión domiciliaria. Las imágenes muestran a la ex presidenta regresando a su departamento de la calle San José 1111, donde permanece detenida desde junio de 2025.

A raíz de la la polémica, trascendió la salida se produjo en el marco de un control médico autorizado por el Tribunal Oral Federal N°2. Fuentes judiciales señalaron que Cristina Kirchner había solicitado permiso para asistir al chequeo y que el traslado se realizó bajo monitoreo electrónico, a través de la tobillera que utiliza desde el inicio de la condena domiciliaria.

El video fue compartido originalmente por un usuario de TikTok, quien aseguró que la ex mandataria salió de su domicilio a las 9.15 y regresó cerca de las 14.07. En las imágenes se observa a Cristina descendiendo de un vehículo y caminando unos metros hasta ingresar nuevamente al edificio.

Uno de los aspectos que más comentarios generó fue la ausencia de agentes uniformados acompañando el traslado. Desde distintos sectores en redes sociales cuestionaron que la ex presidenta circulara sin custodia policial visible, aunque desde su entorno aclararon que las personas que cumplen prisión domiciliaria pueden salir para controles médicos siempre que cuenten con autorización judicial previa.

Además, explicaron que ese tipo de traslados no requiere necesariamente acompañamiento policial, aunque sí suele haber personal de seguridad cercano. En el caso de Cristina Kirchner, el hombre que aparece junto a ella vestido de civil sería Diego Carbone, histórico custodio de la ex mandataria.

En total, eran cuatro los hombres que la acompañaban, aunque ninguno llevaba uniforme de alguna fuerza de seguridad. Durante el breve trayecto hasta el ingreso al edificio, también se escucha a una mujer expresarle su apoyo y admiración, gesto que Cristina respondió con un saludo antes de volver a entrar a la vivienda.

La situación volvió a instalar discusiones en redes sobre las condiciones de detención de la ex presidenta, mientras desde el ámbito judicial insistieron en que la salida se realizó dentro de los parámetros autorizados por el tribunal.