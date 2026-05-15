YPF presentó al RIGI un proyecto de inversión de USD 25.000 millones para el desarrollo de Vaca Muerta

YPF presentó formalmente la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para poner en marcha LLL Oil, un megaproyecto de desarrollo petrolero en Vaca Muerta que demandará una inversión estimada de USD 25.000 millones durante los próximos 15 años.

Según informó la compañía, se trata de la iniciativa más grande presentada hasta el momento dentro del esquema del RIGI y uno de los proyectos de exportación de petróleo más ambiciosos de la historia argentina.

El plan contempla la perforación de 1.152 pozos y apunta a alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios hacia 2032. De acuerdo con la petrolera, toda la producción de crudo estará destinada al mercado externo y será transportada a través del sistema VMOS.

Además del petróleo, el proyecto prevé generar alrededor de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, que serán utilizados para abastecer el mercado interno.

Desde YPF estiman que LLL Oil permitirá generar exportaciones por unos USD 6.000 millones anuales a partir de 2032 y crear aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos durante la etapa de desarrollo.

La empresa señaló que la iniciativa busca potenciar el desarrollo integrado de áreas contiguas de Vaca Muerta mediante un esquema de operación conjunta que permita compartir infraestructura, equipos de perforación, logística y recursos operativos.

“LLL Oil es un proyecto único por su escala, integración y potencial exportador”, destacaron desde la compañía, al tiempo que remarcaron que el objetivo es alcanzar estándares internacionales de competitividad y eficiencia.

En ese sentido, la petrolera sostuvo que el RIGI representa “un catalizador clave” para hacer viable una inversión de semejante magnitud y acelerar el crecimiento del polo energético neuquino.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó la presentación a través de sus redes sociales y aseguró que el proyecto “va a generar más de USD 100.000 millones en exportaciones” a lo largo de toda su vida útil.

“Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI”, expresó Marín, quien además afirmó que la iniciativa marcará “el inicio de una nueva etapa” para el desarrollo energético del país.