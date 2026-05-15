Revelaron detalles de la investigación para detener a los sospechosos del homicidio de Villagoiz

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó este viernes nueve allanamientos -ocho en la ciudad de Santa Fe y uno en Sauce Viejo- en el marco de la investigación por el homicidio de Francisco Villagoiz, ocurrido el 13 de septiembre de 2025. Los operativos permitieron la detención de tres personas -todas mayores de edad- presuntamente vinculadas al hecho, además del secuestro de droga, dinero y vehículos.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad brindaron detalles de los procedimientos y las tareas investigativas previas a los mismos. Rolando Galfrascoli, director de Investigación Criminal de la cartera, aseguró que fue el resultado obtenido tras “meses de una investigación compleja”, y valoró el trabajo conjunto entre la Fiscalía y la PDI.

Tras los procedimientos de este viernes, que se efectuaron en el barrio Barranquitas de la capital provincial y en Sauce Viejo, fueron detenidos B.H.F., de 26 años; J.M.S., de 35; y M.A.B., de 36. Los tres quedaron imputados por el delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, y también les endilgarán otros vinculados a robos calificados cometidos con armas de fuego y bajo la modalidad de actuación en banda.

Según se reveló, en el allanamiento realizado en Sauce Viejo se secuestraron elementos considerados relevantes para esclarecer el homicidio, además de pruebas asociadas a otras actividades ilícitas y a posibles colaboradores que habrían aportado logística, planificación o encubrimiento. Esa información permitió ampliar la investigación hacia nuevas líneas vinculadas con robos agravados y episodios violentos perpetrados con armas de fuego.

En ese sentido, Galfrascoli indicó que los detenidos integrarían una organización criminal con actuación en distintas localidades de la provincia. Asimismo agregó que todos poseen antecedentes penales, principalmente asociados a hechos violentos.

También se conoció que durante los operativos, el personal policial secuestró un automóvil Chevrolet Cruze, una pistola calibre 9 milímetros con cargadores y municiones, más de seis millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, una tablet, prendas de vestir de interés para la causa, un pasamontañas y 34 plantines de marihuana junto con elementos destinados al cultivo.

“Estamos ante una organización compleja, no necesariamente por su estructura, sino por el nivel de violencia con el que actuaba contra la propiedad en distintas localidades de la provincia”, afirmó el funcionario. Al respecto, añadió que varios hechos registrados en el departamento Garay y la costa santafesina podrían incorporarse ahora a la causa judicial. Finalmente, celebró el avance gracias a “una investigación sostenida en el tiempo, desarrollada con minuciosidad y sin filtraciones”.

Por disposición del fiscal interviniente, los detenidos fueron alojados en dependencias policiales separadas y permanecen a disposición de la Justicia. Vale recordar que la causa es dirigida por el fiscal Gonzalo Iglesias, de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios, y contó con órdenes judiciales otorgadas por la jueza Cecilia Labanca.

El homicidio de Villagoiz ocurrió cuando tres personas ingresaron a la vivienda de la víctima, en Sauce Viejo, y durante un forcejeo efectuaron un disparo de arma de fuego que provocó su muerte.

A partir de distintas tareas investigativas -entre ellas análisis de cámaras de seguridad, entrevistas, relevamientos territoriales, inteligencia criminal e intervenciones telefónicas-, personal del Área Homicidios de la PDI logró identificar a los presuntos responsables, que fueron detenidos este viernes.