Trump suspendió temporalmente la operación militar en Ormuz para avanzar en un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la suspensión temporal del operativo militar desplegado en el estrecho de Ormuz para escoltar buques comerciales, en medio de negociaciones con Irán y tras asegurar que existen avances hacia un acuerdo.

La decisión fue comunicada a través de la red social Truth Social, donde el mandatario indicó que el denominado “Proyecto Libertad” será pausado “por un breve período de tiempo” para intentar concretar un entendimiento diplomático.

“Hemos acordado mutuamente que, si bien el bloqueo se mantendrá en pleno vigor y efecto, el ‘Proyecto Libertad’ se suspenderá por un breve período de tiempo para ver si el acuerdo puede o no finalizarse y firmarse”, escribió Trump.

Según explicó, la medida fue tomada “basándonos en la solicitud de Pakistán y otros países”, además de los “grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con representantes de Irán”.

El operativo había sido anunciado apenas dos días antes. El domingo 3 de mayo, Trump confirmó el inicio de una misión destinada a liberar embarcaciones retenidas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio energético mundial.

De acuerdo a lo informado por Washington, el “Proyecto Libertad” comenzó este lunes con la participación de destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves, plataformas no tripuladas y unos 15.000 efectivos militares.

Pese a la suspensión temporal del operativo, Trump aclaró que el bloqueo naval sobre Irán continuará vigente y que las fuerzas estadounidenses permanecerán “en estado de alerta y operativas”.

La tensión en la región se incrementó en las últimas semanas. El pasado 18 de abril, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado hasta que Estados Unidos levantara completamente el bloqueo naval.

“Acercarse al estrecho de Ormuz será considerado una cooperación con el enemigo y el buque infractor será atacado”, señaló entonces la organización iraní.

En paralelo, Estados Unidos también impulsa una resolución en la ONU para garantizar la libertad de navegación en la zona, en una iniciativa respaldada por varios países árabes del Golfo.