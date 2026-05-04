Caso Adorni: un empresario dijo haber recibido US$245.000 en efectivo por obras en su vivienda

Matías Tabar, el contratista que realizó las refacciones en la vivienda que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posee en un country de Exaltación de la Cruz, declaró ante la Justicia que recibió 245.000 dólares en efectivo por los trabajos.

El empresario, integrante del grupo Alta Arquitectura, prestó testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario. Durante su declaración, detalló que las obras incluyeron la construcción de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín.

Según precisó, los trabajos se desarrollaron sobre un lote de 400 metros cuadrados y se extendieron durante unos diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. El monto declarado por las refacciones supera ampliamente el valor que Adorni habría abonado originalmente por la propiedad.

En su presentación en Comodoro Py, Tabar también entregó documentación respaldatoria —entre presupuestos, contratos y facturas— y puso a disposición su teléfono celular para que sea peritado, con el objetivo de analizar sus comunicaciones con el funcionario y su entorno.

La causa continuará en los próximos días con nuevas declaraciones. Este miércoles está previsto que comparezca Leandro Miano, vinculado a una de las personas que habría financiado parte de las operaciones investigadas. Además de su testimonio, deberá aportar su celular y comprobantes de pagos relacionados con otra propiedad asociada al caso, para avanzar en la verificación de los movimientos de dinero.