Putin endurece su seguridad y se aísla ante temores de atentado

Rusia reforzó en los últimos meses los protocolos de seguridad del presidente Vladimir Putin ante el temor a un posible atentado, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y crecientes tensiones internas, según reveló el diario Financial Times.

De acuerdo al informe, el mandatario incrementó su nivel de aislamiento y pasa cada vez más tiempo en búnkeres, desde donde sigue de cerca las operaciones militares. Las medidas incluyen mayores controles en su entorno, restricciones al uso de dispositivos electrónicos por parte de su personal cercano y sistemas de vigilancia reforzados.

Las preocupaciones por la seguridad se intensificaron tras ataques con drones atribuidos a Ucrania y ante el temor de posibles intentos de desestabilización interna. Incluso, se redujeron sus apariciones públicas y los encuentros presenciales, mientras que parte de su agenda se difunde mediante imágenes pregrabadas.

En paralelo, el reporte señala que Putin concentra la mayor parte de su tiempo en la conducción de la guerra, relegando la agenda interna. Esta situación coincide con un creciente malestar social en Rusia, en medio del desgaste del conflicto y problemas económicos.

Según el medio británico, el endurecimiento de las medidas de seguridad también se extendió a altos mandos militares, en un intento por evitar nuevos ataques, en un escenario que refleja el clima de tensión que atraviesa el país.