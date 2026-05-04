Corte nocturno en el acceso a la autopista Santa Fe–Rosario desde Circunvalación Oeste

Por Santotomealdía



Este lunes 4 de mayo por la noche se llevará a cabo un corte transitorio en la rama de acceso a la Autopista AP-01 (Santa Fe – Rosario) para quienes circulen por la Avenida de Circunvalación Oeste en sentido norte-sur. La medida se extenderá desde las 21 horas hasta las 3 de la madrugada del martes 5.

La restricción impactará especialmente en quienes se dirigen hacia la autopista en el tramo que conecta la capital provincial con nuestra ciudad, ya que durante ese período no estará habilitado el ingreso habitual desde Circunvalación.

Según se informó, el motivo del corte son tareas de bacheo en el sector. Mientras duren los trabajos, quienes necesiten incorporarse a la autopista deberán utilizar las ramas alternativas del intercambiador, dispuestas para garantizar la circulación.

Además, se indicó que la reapertura del acceso está prevista antes de finalizar la jornada del martes, momento en el que el tránsito se restablecerá con normalidad.

Se recomienda a los conductores prever posibles demoras y planificar recorridos alternativos, especialmente durante la franja horaria afectada por la intervención.