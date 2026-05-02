Sábado 02 de mayo de 2026

Deportes — 02.05.2026 —

Colón visita a un Los Andes en alza, en busca de mejorar su rendimiento fuera de casa

El Sabalero juega desde las 15:30 un partido clave para manenerse en la parte alta de la tabla, con el objetivo de mostrar una producción más sólida cuando sale de Santa Fe.

Colón tiene una visita difícil en busca de volver a la victoria.
Colón tiene una visita difícil en busca de volver a la victoria.

Colón visitará a Los Andes este sábado desde las 15:30 en el estadio Eduardo Gallardón, en Lomas de Zamora, por la fecha 12 de la Primera Nacional. El encuentro será arbitrado por Daniel Edgardo Zamora, con Andrés Barbieri y Lucas Vázquez como asistentes, mientras que Leandro Fedele oficiará como cuarto árbitro. El partido se disputará sin público visitante y podrá verse en vivo a través de LPF Play.

El equipo santafesino llega con la necesidad de sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos. En sus últimas presentaciones, Colón mostró cierta irregularidad: viene de una derrota ante Deportivo Morón y de un empate sin goles frente a Godoy Cruz en condición de local.

A pesar de esos resultados, el balance reciente sigue siendo competitivo. En los últimos cuatro partidos, el Sabalero consiguió tres victorias y sufrió una sola caída, con seis goles a favor y apenas dos en contra, lo que evidencia una base sólida en su funcionamiento.

Del otro lado, Los Andes atraviesa un momento positivo tras imponerse 2-0 frente a San Miguel en su última presentación. El conjunto de Lomas de Zamora intentará hacerse fuerte en su estadio y sostener una campaña que lo mantiene expectante. En sus últimos cuatro encuentros, acumula dos triunfos, un empate y una derrota.

Para este compromiso, la probable formación de Colón sería con Budiño en el arco; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet en defensa; Lértora como mediocampista central; Marcioni, Toledo, Antonio y Lago en la zona media; y Bonansea en el ataque.

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