Sauce Viejo: UTRAM anunció su titularidad en la representación de trabajadores municipales

Por Santotomealdía

El sindicato UTRAM informó la consolidación de su titularidad en la representación gremial de los trabajadores municipales de Sauce Viejo, según lo expresado en un comunicado difundido este martes por la noche.

Desde la organización señalaron que este reconocimiento se enmarca en lo establecido por la Resolución N.º 20 del Ministerio de Capital Humano de la Nación, y en articulación con la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM), entidad de segundo grado a la que se encuentra adherida.

En el comunicado, UTRAM calificó este hecho como de “significativa relevancia institucional” y sostuvo que reafirma principios vinculados a la representación legal y legítima, la defensa de los derechos laborales y el fortalecimiento de la organización sindical.

Además, informaron la incorporación de más de 100 trabajadores y trabajadoras municipales de Sauce Viejo a la entidad, destacando este proceso como parte del crecimiento del sindicato en la ciudad.

Por último, desde la comisión directiva remarcaron su compromiso con la unidad, la solidaridad y la defensa de los derechos de los trabajadores municipales, y señalaron que continuarán trabajando en el fortalecimiento de la organización a nivel regional.