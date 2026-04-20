Vuelven a circular por plataformas alertas sobre el nivel del río Salado

Por Santotomealdía

Una nueva alerta por posibles inundaciones en la cuenca del río Salado comenzó a circular en las últimas horas a través de aplicaciones móviles, incluyendo zonas como nuestra ciudad y la región. El aviso, difundido por plataformas como Google, advierte que el nivel del río podría aumentar hacia el sábado por la noche y señala riesgo en distintas localidades del centro-norte provincial.

Según la información publicada, se espera que las condiciones de crecida se incrementen en los próximos días, con posibles afectaciones en áreas cercanas al curso del río. El sistema incluso marca niveles de riesgo —entre alto y moderado— en sectores que abarcan desde Esperanza y Recreo hasta Santa Fe, Santo Tomé y otras localidades de la región.

Este tipo de alertas ya había generado preocupación días atrás, cuando se difundió un aviso similar en aplicaciones digitales. En aquel momento, el Gobierno de la provincia de Santa Fe salió a aclarar la situación y llevó tranquilidad a la población.

El aviso que llegó a dispositivos móviles.

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos, el titular del área, Nicolás Mijich, fue enfático: “La situación no es de alerta al día de hoy”, sostuvo, al tiempo que remarcó que existe un monitoreo permanente sobre la cuenca del río Salado.

El funcionario explicó que los valores registrados se mantienen por debajo de los niveles de aviso. Actualmente, el río presenta alturas inferiores a los umbrales establecidos para activar alertas formales, que en zonas como Recreo, Santa Fe y Santo Tomé se ubican alrededor de los 4,70 metros.

Además, indicó que las proyecciones oficiales no anticipan cambios bruscos en el corto plazo, con caudales estimados dentro de parámetros normales para esta época. En ese sentido, insistió en la importancia de no generar alarma a partir de información no verificada.

Desde el Gobierno provincial también recordaron que el seguimiento de la situación hídrica se realiza de manera constante mediante estaciones automáticas y relevamientos en territorio, en coordinación con municipios y organismos de Protección Civil.

Por último, las autoridades reiteraron el pedido a la población de informarse a través de canales oficiales, ya que son los que cuentan con datos precisos y actualizados sobre el comportamiento de los ríos en la provincia.