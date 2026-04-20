Detuvieron a un hombre por el robo de un contenedor en Sarmiento y Centenario

Agentes del Comando Radioeléctrico aprehendieron a un hombre de 65 años, señalado por la sustracción de un volquete en la vía pública. El hecho ocurrió este lunes por la mañana en la zona de Sarmiento y Centenario.

La intervención policial se originó a partir de un llamado al 911 que advertía sobre movimientos sospechosos en el sector. Al llegar, los efectivos constataron que el contenedor —perteneciente a una empresa de servicios— ya no se encontraba en el lugar donde había sido dejado.

Con los datos recabados en la zona, los uniformados iniciaron un rastrillaje y lograron dar con un hombre que estaría vinculado al hecho, por lo que fue demorado en el lugar. Minutos más tarde, la propietaria del volquete, de 45 años, se presentó y reconoció el elemento sustraído, lo que permitió avanzar con el procedimiento.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría Distrito 12°, donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, el volquete fue recuperado por el personal actuante.