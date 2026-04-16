Alarma en la industria santafesina: la producción cayó 14,9% y registró una de sus peores caídas desde 2016

Por Santotomealdía



La producción manufacturera en la provincia registró en febrero de 2026 una caída interanual del 14,9%, en lo que constituye uno de los retrocesos más pronunciados de los últimos años, según un informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE).

El dato también mostró una baja del 2% en relación con enero, y posicionó al nivel de actividad como el segundo más bajo de toda la serie iniciada en 2016, solo por encima de abril de 2020, en plena pandemia.

El informe advierte además que el 76% de las ramas industriales presentó caídas en su nivel de actividad, el porcentaje más alto de los últimos doce meses, lo que refleja un deterioro generalizado en el sector.

Desde la entidad señalaron que la industria enfrenta un escenario adverso producto de múltiples factores que se combinan de manera simultánea, entre ellos la pérdida de poder adquisitivo, la apreciación cambiaria que afecta la competitividad y las altas tasas de interés, que encarecen el financiamiento.

“La producción manufacturera enfrenta condiciones desfavorables generadas por una menor demanda interna, mayores costos financieros y de producción, apreciación cambiaria y apertura de importaciones sin política industrial”, sostiene el documento.

En cuanto al desempeño por sectores, solo algunas actividades lograron mostrar variaciones positivas en términos interanuales, como la industria siderúrgica (+8,2%), los productos lácteos (+7,9%), la molienda de cereales (+1,5%) y los productos metálicos para uso estructural (+0,8%).

Sin embargo, la mayoría de los rubros registró fuertes caídas, destacándose los descensos en vehículos automotores (-39,1%), maquinaria agropecuaria (-37,7%), molienda de oleaginosas (-30,3%), autopartes (-22,1%) y maquinaria de uso general (-17,5%), entre otros.

El informe también detalla el impacto en sectores clave de la economía provincial. En el caso del complejo oleaginoso, el procesamiento de soja cayó 30,3% interanual, con una molienda de apenas 1,6 millones de toneladas, mientras que la producción de aceite se redujo un 34%.

En tanto, la industria metalúrgica registró una contracción del 25,2% interanual, alcanzando el nivel más bajo para un mes de febrero en toda la serie histórica, mientras que la actividad autopartista también evidenció una fuerte caída, vinculada a la menor demanda interna y la baja producción automotriz.

Otro indicador que refleja la retracción del sector es el consumo de energía eléctrica por parte de grandes usuarios industriales, que disminuyó un 14,5% interanual en febrero, con caídas aún más pronunciadas en el complejo oleaginoso.

De esta manera, el informe da cuenta de un marcado deterioro de la actividad industrial, que se viene profundizando en los últimos meses y que responde a un contexto económico complejo, con impacto tanto en la producción como en el empleo y la inversión en la provincia.