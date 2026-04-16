Imputaron a la falsa psicóloga detenida en nuestra ciudad

Por Santotomealdía

La psicóloga trucha detenida días atrás en nuestra ciudad por ejercer de manera ilegal la profesión, sin título habilitante, fue imputada este jueves en los tribunales de Santa Fe, en el marco de una causa que investiga su accionar en distintos espacios de atención, varios de ellos en la región.

Durante la audiencia, la fiscal Rosana Peresín le atribuyó a la imputada —identificada como María Paz Lattanzi, de 37 años— los delitos de uso de documento falso, estafa, usurpación de título y ejercicio ilegal del arte de curar, todos en carácter reiterado.

De acuerdo con la acusación, la mujer se presentó durante al menos los últimos años como licenciada en Psicología y desarrolló tareas en centros de día —entre ellos uno destinado a personas mayores situado en nuestra ciudad, donde fue detenida días atrás— y también en el ámbito privado. Allí, según detalló la funcionaria judicial, atendía pacientes, realizaba diagnósticos y confeccionaba historias clínicas sin contar con la formación ni la habilitación correspondiente.

En ese marco, la Fiscalía relató que en uno de los espacios realizaba acompañamientos y evaluaciones periódicas, mientras que en otro habría diagnosticado a decenas de personas solo en lo que va de 2026. También se indicó que atendió pacientes particulares, entre ellos una adolescente que luego debió ser asistida en el Hospital Cullen.

Uno de los puntos centrales de la imputación es el perjuicio económico generado. Según se expuso en la audiencia, la acusada habría percibido pagos por sus servicios sin estar habilitada, provocando un daño que superaría los 10 millones de pesos entre instituciones y particulares.

La causa se inició a partir de una denuncia del Colegio de Psicólogos de Santa Fe y avanzó tras detectarse irregularidades en una constancia de matriculación que la mujer había presentado ante una mutual. Ese documento incluía un código QR que no coincidía con los sistemas oficiales, lo que encendió las alertas.

A partir de allí, la investigación permitió confirmar que no estaba matriculada y que tampoco había finalizado la carrera en la Universidad Católica de Santa Fe. Según se informó, solo aprobó cuatro materias entre 2009 y 2013.

Además, la Fiscalía sostuvo que utilizaba redes sociales para promocionar sus servicios, donde se presentaba abiertamente como profesional de la salud mental y ofrecía atención, especialmente orientada a adultos mayores.

La imputada continuará detenida al menos hasta la audiencia de medidas cautelares, en la que se definirá su situación procesal mientras avanza la investigación, que busca determinar el alcance total de las actividades que desarrolló y la cantidad de personas afectadas.