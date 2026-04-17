Viernes 17 de abril de 2026

Sociedad — 17.04.2026 —

Lanzan una nueva edición del Programa de Formación en Empleos Verdes

La iniciativa propone una formación integral que combina clases teóricas y prácticas en oficios vinculados a la economía verde y la sustentabilidad ambiental. Las inscripciones ya están abiertas y se realizan de manera online.

El curso de reparación y armado de bicicletas vuelve a integrar el Programa de Formación en Empleos Verdes.
El curso de reparación y armado de bicicletas vuelve a integrar el Programa de Formación en Empleos Verdes.

Este viernes se informó de manera oficial el lanzamiento de una nueva edición del Programa Municipal de Formación en Empleos Verdes. La iniciativa está destinada a personas mayores de 18 años domiciliadas en nuestra ciudad y propone una formación integral, con certificación, que combina clases teóricas y prácticas en oficios vinculados a la economía verde y la sustentabilidad ambiental.

Las personas interesadas ya pueden inscribirse de manera online completatando el formulario al que se accede desde el siguiente enlace: bit.ly/e-verdes. El mismo permanecerá a disposición hasta completar los cupos.

Según se detalló, las capacitaciones se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad, con una duración estimada de seis meses, y estarán orientadas a brindar conocimientos prácticos que permitan a los participantes insertarse en el mercado laboral o impulsar sus propios proyectos productivos. Entre ellas se destacan los cursos de gestión integral de espacios verdes y desarrollo emprendedor; marroquinería sustentable; termofusión para un hogar sustentable; reparación y armado de bicicletas; construcción de muebles con pallets; reparación de lavarropas; soldadura y herrería artesanal; y reciclaje.

Cabe destacar que los cursos son gratuitos y los cupos son limitados, por lo que se asignarán por orden de inscripción. Para consultas, se encuentra habilitado el contacto vía WhatsApp al 3426 51-7637, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 horas.

Desde el Municipio destacaron que el programa busca fomentar el empleo genuino y la igualdad de oportunidades a través de capacitaciones en áreas con creciente demanda, incorporando herramientas para el desarrollo emprendedor y el fortalecimiento de habilidades laborales. Asimismo recordaron que esta propuesta vuelve a realizarse tras la gran participación registrada en sus dos ediciones durante 2025.

 

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