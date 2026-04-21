Ataque armado en México: un hombre disparó contra turistas, mató a dos y se suicidó

Un violento ataque armado sacudió este lunes a la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, uno de los sitios turísticos más visitados del país. Un hombre de 27 años abrió fuego contra visitantes desde una de las pirámides, provocando la muerte de dos personas y dejando al menos otras nueve heridas antes de quitarse la vida.

El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez. Según las primeras reconstrucciones, escaló el monumento y, una vez en la cima, comenzó a disparar hacia quienes se encontraban en el lugar, generando una escena de pánico entre turistas y trabajadores.

Tras el alerta por las detonaciones, se desplegó un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional. En el sitio se secuestraron un arma de fuego, un arma blanca y municiones, además de más de veinte casquillos calibre 380 hallados durante las pericias.

Como consecuencia del ataque, una turista canadiense perdió la vida tras recibir disparos en la cabeza y hay otra persona fallecida sobre la cual no trascendió más información al momento. Entre los heridos hay ciudadanos de distintas nacionalidades, incluidos tres colombianos —entre ellos un niño de seis años—, una mujer canadiense de 26 años con una herida en el tórax, un ciudadano neerlandés de 55 años con una fractura de tobillo y un ruso de 42 años con lesiones por arma de fuego. Todos fueron asistidos en el Hospital General de Axapusco.

Testigos relataron momentos de extrema confusión. “Algunas personas se tiraron al suelo y otras comenzaron a descender rápidamente por las escalinatas”, contó una guía turística que presenció el hecho. Según su testimonio, el atacante continuó disparando mientras la gente intentaba escapar.

Imágenes del episodio difundidas en redes sociales muestran al hombre armado en lo alto de la pirámide, mientras se escuchan gritos y corridas de turistas que buscaban resguardarse detrás de las estructuras del predio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su pesar por lo ocurrido y envió condolencias a las víctimas. “Lo sucedido en Teotihuacán nos duele profundamente. Estamos acompañando a las familias afectadas”, señaló en un comunicado.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que busca establecer con precisión la mecánica del hecho y las circunstancias en las que se produjo la muerte del atacante.