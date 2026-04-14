Detuvieron a un hombre por abuso sexual tras la denuncia de una adolescente

Por Santotomealdía



Un hombre de 36 años fue detenido este lunes en nuestra ciudad en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal, a partir de una investigación iniciada tras la denuncia de una adolescente. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Policía de Investigaciones, bajo las directivas de la fiscal Moser Ferro.

De acuerdo a la información oficial, la denuncia fue radicada por una joven de 17 años, quien manifestó que el acusado —que sería su cuñado— habría cometido el hecho cuando ella tenía 15 años, en un contexto de convivencia familiar.

A partir de estos elementos, efectivos del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar realizaron tareas investigativas que derivaron en un operativo en un domicilio de la ciudad, donde finalmente se concretó la detención del sospechoso, identificado por sus iniciales P.E.L.

El hombre quedó alojado en sede policial y a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias en la causa.