El Concejo pide información al ENRESS sobre el funcionamiento de la cisterna Luján Oeste

Por Santotomealdía

El Concejo Municipal aprobó este martes una resolución mediante la cual solicita al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) que brinde información detallada sobre el funcionamiento de la cisterna Luján Oeste. Por unanimidad, el cuerpo legislativo avanzó en esta iniciativa que busca dar respuestas a los reclamos de vecinos por deficiencias en la calidad del agua y en la prestación del servicio.

De esta manera, el órgano deliberativo apunta a obtener precisiones técnicas sobre distintos aspectos vinculados al suministro de agua potable en los barrios abastecidos por la nueva cisterna recientemente puesta en marcha. En ese sentido, requiere los resultados de los análisis de potabilidad —incluyendo estudios físicos, químicos y bacteriológicos—, con detalle de fechas, puntos de muestreo, laboratorios intervinientes y metodologías aplicadas.

Además, se solicita información sobre los informes técnicos, dictámenes y resoluciones vinculadas a la habilitación de la cisterna, así como también el detalle de las inspecciones, controles y evaluaciones realizadas antes y después de su puesta en marcha. A esto se suma el pedido de los criterios técnicos y sanitarios utilizados para autorizar la distribución del agua desde esa fuente y los controles periódicos actuales, junto con su frecuencia y resultados más recientes.

La resolución, impulsada por el bloque justicialista y avalada por la totalidad de los ediles, también establece el envío de una copia al Instituto Nacional del Agua (INA) – Centro Regional Litoral, con el objetivo de poner en conocimiento al organismo y habilitar una eventual intervención.

Al fundamentar la iniciativa, los legisladores remarcaron que “el acceso al agua potable segura constituye un derecho humano esencial y un servicio público básico que debe garantizarse en condiciones adecuadas de calidad, continuidad y salubridad”. En esa línea, advirtieron que “la falta de acceso a información oficial en torno a la calidad del agua genera preocupación e incertidumbre en la población”, una situación que —indicaron— debe ser atendida con celeridad por los organismos competentes.

Asimismo, en la resolución se señala que vecinos de los sectores abastecidos por la cisterna manifestaron recientemente inquietudes por posibles deficiencias en el servicio, y que el Concejo ya había realizado pedidos de información al Departamento Ejecutivo sin obtener respuestas suficientes “que permitan brindar certeza a la comunidad”. En ese marco, también se solicita que la información requerida sea remitida a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta la importancia sanitaria del tema.

