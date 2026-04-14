“Psicóloga trucha” detenida en nuestra ciudad: la investigan por ejercicio ilegal de la profesión

Por Santotomealdía



La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer en nuestra ciudad en el marco de una causa por usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina, tras una investigación que se originó a partir de una denuncia del Colegio de Psicólogos de Santa Fe.

El procedimiento se concretó este lunes en un Centro de Día para adultos mayores, donde la mujer se encontraba desempeñando tareas al momento de ser arrestada, por disposición de la fiscal Rosana Peresin.

La investigación comenzó luego de que una obra social detectara irregularidades en un certificado de matriculación, el cual no pudo ser validado. A partir de allí, se constató que la mujer no estaba habilitada para ejercer como profesional.

Según se pudo establecer, la imputada se promocionaba en redes sociales ofreciendo servicios vinculados a la psicología, geriatría y acompañamiento terapéutico, sin contar con los títulos ni la matrícula correspondiente. Fuentes policiales indicaron que solo tendría algunas materias aprobadas en una universidad privada de la ciudad de Santa Fe, pero no la formación completa.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un teléfono celular marca Motorola y una notebook marca ASUS, que serán peritados en el marco de la causa.

Cabe señalar que el ejercicio ilegal de la profesión está penado por la ley, y se configura cuando una persona realiza actividades propias de una disciplina sin contar con título habilitante o autorización para ejercer. En el caso de profesiones vinculadas a la salud, esta situación reviste mayor gravedad, ya que puede implicar riesgos directos para las personas, especialmente cuando se trata de poblaciones vulnerables como adultos mayores.

La investigación continúa para determinar el alcance de las actividades desarrolladas por la mujer y si existen más personas afectadas por su accionar.