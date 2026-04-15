Detuvieron a dos hombres tras secuestrarles un arma de fuego

Dos hombres fueron aprehendidos en el marco de un procedimiento preventivo realizado por personal policial, en una causa que investiga la portación y tenencia indebida de arma de fuego, además de encubrimiento.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Mármol y Alberdi, donde efectivos del Comando Radioeléctrico que realizaban tareas de patrullaje identificaron a dos masculinos de 29 y 43 años que se desplazaban en un motovehículo.

Según se informó, al momento del control el conductor adoptó una actitud sospechosa, llevando sus manos hacia la cintura, lo que motivó la inmediata intervención de los agentes. Tras darle la voz de alto, los uniformados realizaron un chequeo preventivo y detectaron que uno de los sujetos llevaba un arma de fuego entre sus prendas.

Ante esta situación, y con la presencia de testigos, se procedió a la aprehensión de ambos individuos. En el procedimiento se secuestró una pistola calibre 9 milímetros con cartuchería, además del motovehículo en el que se trasladaban.

Los dos hombres fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.