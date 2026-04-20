Amenazas, un disparo y armas incautadas: dos detenidos tras un conflicto entre vecinos

Dos hombres fueron aprehendidos tras ser acusados de amenazar con un arma de fuego y efectuar un disparo, en un hecho ocurrido en nuestra ciudad en el marco de un conflicto entre vecinos.

El caso se conoció a partir de la denuncia de una joven de 19 años, quien manifestó que tanto ella como su pareja fueron amenazados por dos sujetos, con quienes mantenían un problema por terrenos lindantes.

Según lo expuesto, los implicados habrían exhibido un arma de fuego y realizado un disparo al aire, lo que motivó la intervención de personal de la Unidad Regional I.

A partir de esta situación, los efectivos se dirigieron a un domicilio de la zona de Costa Sur, donde, con autorización mediante acta de requisa voluntaria, llevaron adelante una inspección.

Durante el procedimiento, se concretó el secuestro de un revólver calibre .22 con municiones en su tambor, un arma de fabricación casera y una importante cantidad de municiones de distintos calibres, entre ellas más de 40 proyectiles calibre 9 mm y más de 160 municiones calibre .22, además de cartuchos de otros tipos.

Horas más tarde, los dos involucrados, ambos mayores de edad, se presentaron en sede policial junto a su representante legal, donde se procedió a su aprehensión por el delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

Los sujetos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.