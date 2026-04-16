El papa León XIV criticó a los líderes que promueven guerras y habló de “un mundo asolado por tiranos”

El papa León XIV lanzó este jueves un fuerte mensaje contra la guerra y cuestionó a los líderes mundiales que destinan grandes recursos a conflictos armados, al afirmar que el mundo está siendo “asolado por un puñado de tiranos”.

Las declaraciones fueron realizadas durante su visita a Camerún, en un contexto marcado por tensiones internacionales y recientes críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el pontífice.

“Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que a menudo toda una vida no es suficiente para reconstruir”, expresó el Papa, al referirse a las consecuencias de los conflictos armados.

En ese sentido, cuestionó el uso de recursos económicos en guerras y señaló que “se gastan miles de millones de dólares en asesinatos y devastación, mientras que los recursos necesarios para la curación, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia”.

El pontífice también apuntó contra quienes utilizan argumentos religiosos para justificar la violencia. “Ay de aquellos que manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político”, sostuvo, y advirtió que esa práctica implica una distorsión de los valores espirituales.

Las declaraciones se dan en medio de un contexto de creciente tensión entre la Santa Sede y la Casa Blanca, luego de una serie de cuestionamientos públicos de Trump hacia el Papa, a quien criticó por su postura en temas internacionales y migratorios.

En respuesta, León XIV evitó profundizar el conflicto, aunque reafirmó su posición en favor de la paz. “Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra”, aseguró, al tiempo que llamó a impulsar el diálogo y las soluciones multilaterales.

El pontífice también señaló que no busca confrontar con el mandatario estadounidense y advirtió sobre interpretaciones erróneas del mensaje religioso. “No creo que el mensaje del Evangelio deba ser malinterpretado como lo están haciendo algunas personas”, indicó.

Las palabras del Papa generaron repercusiones a nivel internacional. Dirigentes como el presidente de España, Pedro Sánchez, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, respaldaron su mensaje en favor de la paz, mientras que desde Irán calificaron como “inaceptables” los cuestionamientos de Trump hacia el líder de la Iglesia católica.

De este modo, el Papa volvió a posicionarse con un mensaje crítico frente a los conflictos armados y a favor de una agenda centrada en la paz, el diálogo y la cooperación internacional.