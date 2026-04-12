Histórico: la oposición gana en Hungría y pone fin a 16 años de gobierno de Orbán

El opositor Péter Magyar se impuso en las elecciones de Hungría y puso fin a los 16 años de gobierno de Viktor Orbán, en un resultado que confirma el cambio político anticipado por las encuestas.

Con el 96% de los votos escrutados, el líder del partido Tisza obtuvo 138 escaños, frente a los 54 de Fidesz, la fuerza oficialista. De este modo, alcanzó una supermayoría parlamentaria, que le permitirá gobernar sin necesidad de alianzas.

La elección estuvo marcada por una alta participación, que alcanzó el 77,8% del padrón, la más elevada desde la caída del comunismo. Este nivel de concurrencia ya anticipaba un posible vuelco electoral en un país donde el oficialismo había consolidado su poder durante más de una década.

Orbán, que gobernaba desde 2010 y contaba con mayoría reforzada desde 2016, había configurado un sistema político definido por analistas como una “democracia iliberal”, lo que representaba un desafío adicional para la oposición. Sin embargo, el crecimiento del descontento social derivó en una derrota contundente.

“Para nosotros el resultado es doloroso, pero han dejado claro que no nos otorgan la responsabilidad de gobernar”, expresó el mandatario saliente tras conocerse los primeros resultados.

Magyar, por su parte, es un dirigente que surgió del propio oficialismo. Durante años estuvo vinculado a Fidesz y ocupó distintos cargos técnicos en la administración pública, además de mantener una relación con la exministra de Justicia Judit Varga.

Su figura cobró notoriedad en 2024, en medio de un escándalo político que incluyó denuncias cruzadas y la difusión de un audio que aludía a presuntas interferencias del Gobierno en un caso de corrupción. Ese episodio derivó en la renuncia de altas autoridades y marcó el inicio de su consolidación como referente opositor.

Desde entonces, lideró el partido Tisza (Respeto y Libertad), con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y la necesidad de reformas institucionales.

De cara a su gestión, uno de los principales desafíos será redefinir la relación con la Unión Europea, que mantiene retenidos unos 18.000 millones de euros destinados a Hungría por cuestionamientos al Estado de derecho. Magyar ha planteado que avanzar en ese sentido podría impulsar la economía del país.

El nuevo escenario político también genera expectativas en el plano internacional, en particular por el posicionamiento de Hungría frente a conflictos globales y su vínculo con otros actores como Rusia y la propia Unión Europea.