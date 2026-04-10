Del Frade cuestionó la Ley de Municipios: “La autonomía sin financiamiento es una palabra vacía”

Por Santotomealdía



Este viernes por la mañana, en el programa Nova al Día, por radio Nova 97.5, el diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) cuestionó con dureza la Ley Orgánica de Municipios sancionada este jueves por la Legislatura, al afirmar que “es una ley metafísica” que no aborda los problemas estructurales de los gobiernos locales.

En ese sentido, el legislador —cuyo bloque votó en contra de la iniciativa— advirtió que “si no tenés con qué dinero afrontar los cambios, termina siendo más una expresión de deseo, una vocación de fe”, y remarcó que la norma carece de herramientas concretas para garantizar la autonomía municipal.

Falta de recursos y autonomía “de papel”

Del Frade planteó que el eje central del rechazo opositor está en la ausencia de definiciones sobre financiamiento. “Si los municipios no tienen con qué hacer frente a lo que pasa todos los días, la ley es una ficción, un ideal”, sostuvo.

En esa línea, insistió en que la discusión debió comenzar por una reforma en la distribución de recursos: “Para mí debería ser lo primero, porque si no sabés cómo se va a financiar la autonomía, la autonomía termina siendo una palabra pesada que no se va a poder comprobar en lo cotidiano”.

Además, remarcó la necesidad de avanzar en una nueva ley de coparticipación y en cambios en la estructura impositiva provincial. “Eso es lo que no ha quedado saldado”, afirmó.

Discrecionalidad y relación con el poder provincial

Otro de los puntos señalados por el diputado fue el riesgo de discrecionalidad en la asignación de fondos. Según expresó, los recursos podrían depender de la cercanía política con el gobierno provincial.

“En la práctica, cada municipio, de acuerdo a la cercanía con el gobernador, va a tener dinero o no para afrontar sus necesidades”, advirtió, y consideró que esta lógica “no es un tema menor, es neurálgico”.

Cuestionamientos al proceso y a los contenidos

Del Frade también puso en duda el alcance de las instancias de participación durante el tratamiento del proyecto. “Las convocatorias fueron acotadas”, señaló, y consideró que debería haberse ampliado la consulta a más actores vinculados a los gobiernos locales.

En cuanto al contenido de la norma, marcó otras ausencias relevantes, especialmente en materia laboral. “En una ley orgánica de municipalidades no puede ser que no se contemple la cuestión de la paritaria y del derecho laboral”, sostuvo.

En ese sentido, subrayó el peso del empleo municipal en la provincia: “Los municipios son hoy una de las principales fuentes de trabajo”, por lo que consideró indispensable que la legislación contemple ese aspecto.

“Más problemas que soluciones”

Finalmente, el legislador advirtió sobre las posibles consecuencias de la implementación de la ley tal como fue aprobada. “Más allá de los buenos deseos, me da la sensación que vamos a tener más problemas que soluciones”, concluyó.