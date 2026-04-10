El Socialismo destacó la nueva Ley de Municipios: "es un paso histórico para modernizar nuestros gobiernos locales"

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la nueva Ley Orgánica de Municipios luego de introducir una serie de modificaciones al proyecto que contaba con media sanción del Senado. La norma fue remitida a la Cámara alta y sancionada por ese cuerpo en la misma jornada

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, remarcó que, tras la reforma de la Constitución Provincial en 2025, “el capítulo de los gobiernos locales era uno de los que más urgía e interesaba y más diversidad presentaba a la hora del análisis. Con el disparador que fueron los mensajes del Ejecutivo y otro proyecto presentado por el Partido Justicialista, nos tomamos los últimos meses para trabajar de modo que el proyecto del Senado, que tuvo un voto unánime, llegara con el nivel de elaboración necesario”, señaló en referencia a las audiencias públicas realizadas, las consultas a intendentes y presidentes comunales, concejales, y representantes de mayorías y minorías de comisiones comunales y concejos municipales.

“Con todos esos aportes, creo que hemos alcanzado la mejor ley posible, innovadora, con instancias de participación y control, y con estructuras de representación más acordes a este tiempo”, afirmó la legisladora, quien agregó que completado este paso, la norma sancionada “será la ley fundamental para los 365 gobiernos locales de nuestra provincia” y anticipó que se complementará con las futuras leyes de coparticipación y electoral, que completarán un nuevo cuerpo jurídico para los gobiernos locales”.

En el mismo sentido, el diputado provincial Joaquín Blanco puso de relieve que se trata de “la primera de las grandes leyes que se desprenden de la nueva Constitución, que inaugura una etapa de mayor protagonismo para los municipios. Una vez finalizada la reforma, subrayó el legislador, empezamos a trabajar en una nueva norma. Costó mucho porque suponía reformar leyes con 90 años de antigüedad, pero hoy podemos asegurar que es la mejor ley orgánica de municipios del país y por eso estamos ante un hecho histórico”, sostuvo.

De los 60 artículos que tenía el mensaje original del Ejecutivo se pasó a los 116 que tiene la norma hoy aprobada. “Es una ley que regula el funcionamiento de los municipios en su conjunto, la vida en comunidad, las competencias de un intendente y de un concejo municipal. También la composición de los concejos municipales, fijando un número impar de miembros y un criterio por cantidad de habitantes que asegure la representatividad de cada población, para una democracia más vibrante, con más participación, en definitiva, para dar más y mejores respuestas a los vecinos que demandan mejores condiciones de vida, pero también más transparencia y más participación”.

Así como la reforma constitucional de 2025 dio inicio a un proceso de modernización del Estado provincial, de mayor transparencia institucional y participación ciudadana, esos mismos principios impactarán a nivel local. Todos los mandatos tendrán una duración de 4 años, con una sola reelección. Esto, por un lado, permite pensar en una gestión con mayor planificación y proyectos a más largo plazo. Por otro, pone límites a las reelecciones indefinidas y promueve la alternancia política y la renovación.

La ley aprobada también contempla herramientas para convocar a la población, como la audiencia pública, el referéndum y la consulta popular; la implementación del presupuesto participativo; y la posibilidad de que los vecinos recurran a la iniciativa popular para presentar proyectos de ordenanza.

Blanco también destacó la inclusión de la revocación del mandato, “para que la ciudadanía no tenga que esperar a una nueva elección para remover a un intendente que ha cometido hechos graves de corrupción”.

Otro aspecto central de la norma aprobada pasa por la asociación de municipios ya sea a través de la figura del área metropolitana que, por lo general, involucra a los grandes núcleos urbanos; pero también está contemplada para la constitución de órganos de control o tribunales municipales de faltas compartidos entre ciudades.

“La planificación del territorio es fundamental para que las ciudades crezcan armónicamente, se puedan integrar con otras en áreas metropolitanas y gestionar servicios como la recolección de residuos o el transporte en forma conjunta. La nueva ley de municipios provee a los gobiernos locales el marco necesario para que puedan cooperar y planificar su futuro”, remarcó el legislador.

Asimismo, resaltó la creación de una “instancia inédita” como la denominada “Mesa de Transición Democrática”, donde autoridades salientes y electas de los municipios deben confluir y elaborar un informe conjunto para ser remitido al Concejo y publicado.