La Legislatura sancionó la Ley Orgánica de Municipios en medio de fuertes críticas opositoras

La Legislatura de Santa Fe sancionó de manera definitiva la nueva Ley Orgánica de Municipios, una norma que establece el marco de funcionamiento, competencias y organización de los gobiernos locales en la provincia. La aprobación se dio solo con los votos del oficialismo, lo que generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados con 30 votos a favor y 17 en contra, tras lo cual regresó al Senado —que ya le había dado media sanción— para su aprobación definitiva, debido a modificaciones introducidas en la Cámara baja.

Durante el debate, el diputado socialista Joaquín Blanco defendió la iniciativa y destacó que se trata de “la primera gran ley post reforma constitucional”, además de señalar que el texto fue ampliado tras instancias de participación. “Pasamos de 60 artículos a más de 100”, afirmó.

Desde la oposición, en tanto, surgieron fuertes críticas. El diputado Fabián Palo Oliver (FAS) calificó la norma como “una muy mala ley” y cuestionó la ausencia de definiciones sobre coparticipación y distribución de recursos. En la misma línea, el justicialista Marcos Corach sostuvo que la ley “es una cáscara vacía” y que plantea “una autonomía de papel”.

Autonomía y nuevas competencias

La ley incorpora como eje central el reconocimiento de la autonomía municipal, en línea con la Constitución provincial. En ese marco, establece que los municipios podrán gobernarse por sí mismos y ejercer sus funciones bajo principios de coordinación y cooperación con otros niveles del Estado.

Además, fija que cualquier transferencia de competencias desde la Provincia deberá contar con respaldo legislativo y recursos asignados.

Entre las funciones asignadas a los municipios se destacan la regulación de servicios públicos, la planificación territorial, el desarrollo de políticas ambientales, la promoción del desarrollo productivo y la protección de consumidores. También se reconoce su rol en áreas como salud primaria, educación inicial y seguridad preventiva.

Ambiente, desarrollo y derecho a la ciudad

El texto incorpora una fuerte perspectiva ambiental, promoviendo políticas de sostenibilidad, eficiencia energética y gestión de residuos. Asimismo, introduce el concepto de “derecho a la ciudad”, que apunta a garantizar condiciones de vida adecuadas y acceso equitativo a servicios urbanos.

Organización y funcionamiento

La norma redefine la estructura institucional de los gobiernos locales según su tamaño. Establece comisiones municipales para localidades pequeñas y concejos municipales en ciudades, con integrantes elegidos por voto directo.

Los mandatos serán de cuatro años con posibilidad de una sola reelección consecutiva, y se fijan reglas sobre funcionamiento, sesiones públicas, quórum y régimen interno.

Además, los concejos tendrán amplias facultades, como dictar ordenanzas, aprobar presupuestos, regular el uso del suelo, autorizar endeudamiento y controlar al Ejecutivo local.

Cooperación y regionalización

Otro de los puntos centrales es la posibilidad de que los municipios se asocien entre sí, conformen áreas metropolitanas y firmen convenios con otros niveles del Estado o incluso con organismos internacionales, con el objetivo de mejorar la planificación y prestación de servicios.

La sanción de la ley marca un cambio estructural en el régimen municipal santafesino, aunque su aprobación sin consenso dejó expuesto un fuerte debate político sobre el alcance real de la autonomía y la falta de definiciones en materia de financiamiento.